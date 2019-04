Verstappen wil niet klagen: ’Beter dan laatste’

De Limburger vindt dat hij het maximale eruit heeft gehaald. „Het frustreert nog niet. Ik doe nog wel mee om de voorste plekken, maar we moeten wel realistisch blijven”, zegt hij in het programma Peptalk.

Bekijk ook: Max is beter dan zijn auto

Verstappen wil er voor nu gewoon het beste uithalen, al zag hij teamgenoot Pierre Gasly uitvallen met een probleem met de Honda-motor. „Ik merkte er zelf gelukkig niets van, al ik dan zelf geen grip meer met mijn banden.”

Mercedes lijkt momenteel op eenzame hoogte te staan. „Daarom moeten we aan de slag en het gat proberen te dichten”, aldus de Red Bull-coureur. „De 20pk extra heeft wel geholpen, want die was beter in de race-afstand.”