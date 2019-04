Lazio komt weer goed weg na racistisch gedrag

De Italiaanse club kreeg voor de incidenten tijdens het bekerduel met AC Milan slechts een voorwaardelijke sanctie opgelegd. Indien de fans van de Romeinse club opnieuw in de fout gaan, dient een deel van het Olympisch Stadion gesloten te blijven bij een thuiswedstrijd van Lazio.

Twee spelers van thuisclub AC Milan waren vorige week het doelwit van racistische spreekkoren onder de 4000 fans in het uitvak. Volgens de tuchtcommissie waren de kwetsende teksten in het hele stadion te horen. Lazio, dat zich dankzij een zege van 1-0 plaatste voor de bekerfinale, legde de schuld neer bij „geïsoleerde elementen.”

Volgens sportdirecteur Leonardo Araujo van AC Milan was het absurd dat het duel niet werd stilgelegd. „Daar waren wel duizend redenen voor”, liet hij weten. „Iedereen kon de apengeluiden en de racistische beledigingen horen, maar er gebeurde niets.”

De racistische schandalen stapelen zich dit seizoen op in het Italiaans voetbal. Drie weken geleden werden Juventus-spelers Blaise Matuidi en Moise Kean racistisch bejegend op bezoek bij Cagliari. In december kreeg Inter een straf van twee wedstrijden achter gesloten deuren nadat fans Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly apengeluiden naar het hoofd hadden geslingerd.

De Fransman met Ivoriaanse roots had volgens een deel van de Lazio-fans een week eerder al de gemoederen verhit tijdens de 1-0 zege van Milan in de competitie tegen Lazio. Bakayoko toonde na de winst immers trots het shirt van Lazio-verdediger Francesco Acerbi, waarmee hij van truitje had gewisseld.