Kritiek op agressieve Zlatan

Dat hij zijn doelpunt agressief in het gezicht van zijn tegenstander Nedum Onuoha vierde, werd hem niet door iedereen in dank afgenomen en al helemaal niet door het slachtoffer zelf.

Ibrahimovic probeerde zich na de wedstrijd nog te verontschuldigen, maar daar wilde Onuoha dan weer niets van weten. „Hij kwam zijn excuses aanbieden na de wedstrijd omdat hij vanaf de 60e minuut aan het roepen was dat hij me ging pakken, mij pijn ging doen”, vertelde Onuoha aan verslaggevers.

„Dit is de man die naar eigen zeggen ’het gezicht van MLS is’, maar zo speelt hij op het veld? Ik ga zijn verontschuldiging niet accepteren. Het is onaanvaardbaar.” ’Ibracadabra’ had het al de hele wedstrijd aan de stok met Onuoha (ex-Manchester City, red). De Zweedse spits kreeg in de 60e minuut zelfs een gele kaart toen hij Onuoha opzichtig neerhaalde.

„Wat er op het veld gebeurt, blijft op het veld”, reageerde Ibrahimovic op zijn beurt laconiek. „Ik voel graag dat ik leef. Ik hou van duels. Niet dat ik in slaap val, maar ik voel me soms niet leven als ze me niet activeren. Ze moeten me activeren, anders wordt het te gemakkelijk. Ik ken mezelf. Als ik boos word, voel ik me goed.”