Video: Wedstrijd stil door ’boodschap’ grensrechter

Het duel werd rond minuut 55 stilgelegd. Voor de spelers onduidelijk waarom. Ook de fans op de tribune hebben geen idee. Als de assistent-scheidsrechter naar de kant rent en zijn vlag snel weggooit bij de leidsman, begint iedereen in het stadion wel wat te vermoeden.

De vierde official geeft hem nog snel iets in zijn handen, voordat hij de catacomben in sprint. Als hij drie minuten later terugkeert, krijgt hij een luid applaus van de aanwezige supporters. De scheidsrechter geeft hem dan voor de grap zelfs een rode kaart.

Chaves won de wedstrijd op het hoogste niveau in Portugal met 4-1.