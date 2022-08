Alireza Jahanbakhsh neemt twee treffers voor zijn rekening Feyenoord scoort achter gesloten deuren wéér vijf keer

Feyenoord-trainer Arne Slot kon in drie dagen tijd al tien keer juichen. Ⓒ Feyenoord

Feyenoord heeft in een besloten oefenduel met 5-0 gewonnen van FC Dordrecht. Coach Arne Slot liet in de wedstrijd in De Kuip tegen de eerstedivisionist reserves en jeugdspelers in actie komen.