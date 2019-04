Vuurwerk en stenen in mini-Klassieker

Een rechtstreeks duel om de titel in de Onder 19-competitie, op een volgepakt Varkenoord (zo’n 3000 toeschouwers), is fantastisch voor de ontwikkeling van de talenten van beide topclubs.

„Dit is niet na te bootsen”, aldus Heitinga, die tegelijkertijd zelf aan den lijve ondervond waarom de directies van beide clubs nooit meer moeten willen dat supporters van beide clubs tijdens een Klassieker worden toegelaten. De verwensingen aan het adres van Heitinga, vuurwerk dat zelfs een keer ontplofte achter de dug-outs en een steen tegen de spelersbus van (nog maar) opgeschoten pubers toonden dat aan. Over en weer zal de haat en nijd tussen Ajax en Feyenoord altijd blijven.

Daartegenover stond dat de grootste talenten als speler meekregen hoe beladen een Klassieker is. „Hoe meer van dit soort wedstrijden, hoe beter”, geeft Kuyt aan. „Het is mooi om deze druk te voelen. De volgende keer ga je daar beter mee omgaan, want dan herken je dat.” Feyenoord boog een 1-2 achterstand bij rust in de tweede helft snel om naar een 4-2 voorsprong. De talenten van Ajax waren gemiddeld nog een slagje jonger. Bij Feyenoord heetten de grootste pareltjes Orkun Kökcü (18) en Wouter Burger (18), bij Ajax Naci Unuvar (15) en Kenneth Taylor (16). Respectievelijk internationals van Onder 19 en Onder 17. Het Feyenoord van Kuyt zette een grote stap richting de titel. Het staat een punt voor op de ploeg van Heitinga, met een wedstrijd minder gespeeld.