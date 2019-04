Jong tegen oud in wielerklassiekers

Mathieu van der Poel wint de Amstel Gold Race. Ⓒ ANP

LUIK - Je moest een geharde en ervaren dertiger zijn, anders had je in de voorjaarsklassiekers niets te zoeken. Wilde je die smerige grens van de 250 kilometer kunnen overbruggen en het tactische inzicht hebben om op het juiste moment toe te slaan, dan had je daar in de eendagskoersen jarenlange ervaring voor nodig.