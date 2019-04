’Ajax kan momentum kwijtraken’

Dusan Tadic, David Neres, Daley Sinkgraven en Frenkie de Jong Ⓒ EPA

Ruud Gullit begrijpt goed dat Tottenham-trainer Pochettino sprak over oneerlijkheid in het speelschema, omdat Ajax geen competitieverplichtingen had afgelopen weekeinde. „Toch betwijfel ik of dit een voordeel is voor Ajax omdat je speelritme wordt onderbroken”, schrijft hij in zijn column in De Telegraaf.