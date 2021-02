’Of Tiger Woods nog terugkeert? Ik zie het heel somber in’

Robert-Jan Derksen loopt in 2007 een ronde met Tiger Woods (l.). „Dat was heel bijzonder, een soort droom.” Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Het eenzijdige auto-ongeluk waarbij Tiger Woods zwaargewond raakte, dreunt keihard door in de sportwereld. Het positieve is dat de spoedoperatie aan zijn gebroken rechterbeen en verbrijzelde enkel geslaagd is, dat Woods aanspreekbaar is en dat ’de eerste fase van zijn herstel is ingezet’. Robert-Jan Derksen, die in 2007 in Dubai een ronde met Woods speelde, reageert eveneens geschokt.