Ajax wil bij Spurs uitzicht op finale houden

Trainer Erik ten Hag heeft een fitte selectie voor het eerste duel in de halve eindstrijd, nu Noussair Mazraoui weer beschikbaar is na een enkelblessure.

Zijn collega Mauricio Pochettino mist met Harry Kane en Son Heung-min zijn beide topspitsen. Ook Harry Winks, Erik Lamela en Serge Aurier zijn voorlopig niet inzetbaar.

Het duel tussen Tottenham Hotspur en Ajax is vanaf 21.00 uur van minuut tot minuut te volgen aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.

Video: Stelt Ten Hag tegen de Spurs Joël Veltman of Noussair Mazraoui op? Ajax-watcher Mike Verweij over de selectie van Ajax voor de halve finales van de Champions League.

Ajax heeft in de zestien Europese wedstrijden van dit seizoen al veel losgemaakt bij de eigen aanhang. Zo’n 3000 fans zijn welkom in het splinternieuwe stadion van de Spurs, dat bijna 1 miljard euro heeft gekost.

Veel supporters zijn zonder ticket naar Londen gekomen. Zij zijn aangewezen op de vele pubs in de hoofdstad. In Amsterdam is de halve finale onder meer te zien in kroegen, discotheken, concertzalen en bioscopen. Op het Museumplein staat geen groot scherm.

Het eerste duel tussen de Spurs en Ajax begint om 21.00 uur. De return staat voor volgende week woensdag in de Johan Cruijff ArenA op het programma.

Video: Rafael van der Vaart blik vooruit op het duel tussen twee van zijn oude clubs: Tottenham Hotspur en Ajax.