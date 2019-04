Dolberg komt goed weg op Ajax-training

De spelers schuwden de duels niet en waren feller dan normaal voor Europese duels, zo merkten de aanwezige journalisten en fans op tijdens de open training.

Kasper Dolberg kwam goed weg. De Deense spits, die normaal gesproken op de bank begint in het nieuwe en vooral imposante Tottenham Hotspur Stadion, raakte bijna geblesseerd door een actie van Joël Veltman.

Het is nog onduidelijk of Veltman dinsdagavond in de basis begint. Hij verving de geblesseerde Noussair Mazroui de afgelopen weken uitstekend, maar nu laatstgenoemde weer fit is moet trainer Erik ten Hag een belangrijke knoop doorhakken.

Video: Vandaag moet het gaan gebeuren voor Ajax in de halve finale van de Champions League, in Londen tegen Tottenham Hotspur. Presentator Pim Sedee blikt met chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-watcher Mike Verweij vooruit na de laatste training.