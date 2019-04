Video: Ajax blinkt weer uit met filmpje

Diverse filmpjes die door de club werden gemaakt en verspreid, gingen al viraal. In aanloop naar de Champions League-clash met Tottenham Hotspur is gekozen voor een video met wedstrijdbeelden en lovende commentaren van vaderlandse en buitenlandse media van de afgelopen maanden.

Tussen alle lofzangen door neemt Edwin van der Sar het woord. „Het is weer match day. En opnieuw wacht ons een belangrijk duel. We staan in de halve finale van de Champions League. Het klinkt ongelooflijk, maar het is waar”, aldus de algemeen directeur.

„De afgelopen maanden hebben we wereldwijd covers, krantenkoppen en documentaires over onze droom gezien. Het klonk iedereen binnen Ajax, na jaren van hard werk en toewijding, als muziek in de oren. Maar hoezeer we de complimenten ook waarderen: we zijn nog niet klaar. We blijven vertrouwen op onze filosofie en onze visie. Onze reis is nog lang niet voorbij.”

Bekijk hieronder de video: