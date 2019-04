Langste bar ter wereld en 10.000 biertjes per minuut

Het Tottenham Hotspur Stadium, waarvan de bouw 1,1 miljard euro kostte, biedt plek aan 62.000 toeschouwers en is gebouwd op de plek van het oude White Hart Lane, wat 118 jaar de thuishaven was. De Spurs speelden tijdens de bouw op Wembley.

Begin april werd het nieuwe onderkomen officieel geopend met een Premier League-wedstrijd met Crystal Palace (2-0). Heung-Min Son maakte het eerste doelpunt. Christian Eriksen scoorde de tweede treffer.

„Onze droom is uitgekomen”, zei Mauricio Pochettino, de hoofdtrainer van Tottenham die in de rust even het veld op kwam. „We moeten onze voorzitter Daniel Levy heel dankbaar zijn, hij heeft dit voor ons allemaal mogelijk gemaakt. Al het wachten was het waard. We hebben een nieuw thuis.”

Tien weetjes over het nieuwe stadion van Tottenham:

1. Voor voetbalsupporters is de mooiste wetenswaardigheid van het nieuwe Tottenham Hotspur-stadion dat er een bar is die 86,8 meter lang is. De langste bar ter wereld dus.

2. In het stadion is tevens een ’micro-brouwerij’ gevestigd. Met dat systeem kan het personeel 10.000 halve liters bier per minuut aanleveren als het nodig is via de bierpompen in de mega-bar.

3. Het stadion biedt plaats aan 61.559 toeschouwers en heeft een miljard euro gekost.

4. Er wordt niet alleen gevoetbald in het nieuwe onderkomen van de Spurs. Er is een deal voor tien jaar met de NFL om American Football-wedstrijden te houden.

5. De grasmat kan net als in het stadion van Vitesse naar buiten worden geschoven. Daaronder komt dan een kunstgrasmat of vloer tevoorschijn.

6. Het veld waarop de spelers van Ajax Tottenham moeten bestrijden, is opeens wel een stuk groter. Het meet nu 105 meter x 68 meter. In het oude stadion was het 100 meter x 67 meter.

7. Voor supporters zijn ’premium-plaatsen’ te koop in het stadion. Dan krijg je een verwarmde stoel, een usb-aansluiting in je stoel en directe toegang tot luxe lounges achter je vak.

8. Je kunt bij Tottenham ook lid worden van de tunnel-club. Voor ’slechts’ 22.000 euro dineer je voor de wedstrijd of drink je een drankje, terwijl de spelers achter het glas in de tunnel klaar staan of voorbij komen.

9. De duurste lounge in het stadion biedt uitzicht over heel Londen. Die plek is gevestigd op het hoogste punt van het stadion.

10. Het uitvak, dat plek heeft voor maximaal 3000 fans, is gevestigd in de noordoost-hoek van het stadion.