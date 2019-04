Voormalig AZ-aanvaller trouwt met toptennisster

„Forever starts now” en „Forever yes”, viel te lezen bij foto’s die de twee tortelduifjes deelden via sociale media.

Altidore streek in 2011 neer in Alkmaar en speelde twee seizoenen voor AZ. In 67 Eredivisie-duels kwam hij tot 38 goals. Na een periode van twee jaar bij het Engelse Sunderland, voetbal Altidore sinds 2015 voor Toronto FC. Voor de Canadese MLS-club produceerde hij in 88 duels 45 treffers.

Als international droeg hij 110 maal het shirt van de nationale ploeg van de Verenigde Staten. In al die wedstrijden was hij goed voor 41 goals.

Stephens is momenteel de nummer acht van de wereld. Ze staat een plekje lager dan Kiki Bertens. In tegenstelling tot de Nederlandse heeft ze wel een grandslamtoernooi gewonen. In 2017 schreef ze de US Open op haar naam.