Ajax verbaast Engelse verslaggevers

Tottenham Hotspur, Juventus en Real Madrid bijvoorbeeld laten voor hun Europese duels de ’pottenkijkers’ slechts vijftien minuten toe. „Dat doen we het hele seizoen al”, verklaarde Erik ten Hag de ontspannen sfeer bij Ajax.

„Behalve als de autoriteiten of clubs waar wij op visite waren het niet verantwoord vonden. Zo zijn we heel Europa doorgegaan. Het is een traditie van Ajax die heb ik heb overgenomen en die bevalt me uitstekend. Daardoor krijgen we een bepaalde vibe met onze fans.”

Video: Vandaag moet het gaan gebeuren voor Ajax in de halve finale van de Champions League, in Londen tegen Tottenham Hotspur. Presentator Pim Sedee blikt met chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-watcher Mike Verweij vooruit na de laatste training.