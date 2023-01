Dani Alves voorlopig in de cel na beschuldiging van aanranding, club beëindigt contract

De Catalaanse politie heeft de oud-voetballer van FC Barcelona in hechtenis genomen nadat hij naar het bureau in het district Les Corts was gekomen om een verklaring af te leggen, meldde een politiewoordvoerder.

Justitie in Barcelona begon op 10 januari een onderzoek nadat een vrouw een aanklacht had ingediend. De Braziliaanse voetballer zou de vrouw in december ongevraagd onder haar ondergoed hebben betast in een nachtclub.

Dani Alves werd vrijdag opgepakt door de Spaanse politie. Ⓒ ANP/HH

De 39-jarige Alves, die vorige maand nog actief was met Brazilië op het WK in Qatar, heeft de beschuldigingen ontkend. „Ik was aan het dansen en had het naar mijn zin zonder iemand lastig te vallen”, zei hij tegen de Spaanse televisiezender Antena 3. „Ik weet niet wie deze dame is.”

Alves voetbalde lang bij Barcelona, maar kwam ook uit voor Juventus, Paris Saint-Germain en São Paulo. Hij stond onder contract bij het Mexicaanse Pumas UNAM, maar de club heeft inmiddels laten weten dat het contract beëindigd is. Naar verluidt staat er een clausule in het contract, waardoor het tot een beëindiging kon overgaan.