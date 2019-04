Prijzen slechts kwestie van tijd voor Spurs

Mauricio Pochettino lacht zijn tanden bloot. Ⓒ BSR Agency

LONDEN - Mauricio Pochettino keek wel even vreemd op toen hij op audiëntie ging bij Daniel Levy, de voorzitter van Tottenham Hotspur. Het was voorjaar 2014, de Argentijn had een goed eerste jaar achter de rug bij Southampton en lag op pole-position om de nieuwe trainer te worden op White Hart Lane. Levy achtte Pochettino een geschiktere kandidaat om zijn club te leiden dan Frank de Boer. Video: Vandaag moet het gaan gebeuren voor Ajax in de halve finale van de Champions League, in Londen tegen Tottenham Hotspur. Presentator Pim Sedee blikt met chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-watcher Mike Verweij vooruit na de laatste training.