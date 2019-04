Driedubbele klap dreigt voor PSV’er Lozano

De international van Mexico heeft zijn laatste wedstrijd voor PSV dus mogelijk al gespeeld. Hoewel Lozano in 2017 een zesjarig contract heeft getekend, heeft hij vast en zeker zijn zinnen gezet op een mooie transfer waar ook zijn huidige werkgever niet direct onwelwillend tegenover zal staan. Mits geïnteresseerde partijen zoals het Italiaanse Napoli met de juiste bedragen aankloppen in Brabant.

Lozano is vorige week enigszins gerustgesteld, nadat hij van een brancard van het veld werd gedragen tijdens het duel met Willem II. Van een zware kruisbandblessure is geen sprake. Wel lijkt op basis van de beelden de binnenband van zijn rechterknie beschadigd. Daardoor gaat er een streep door de laatste twee wedstrijden tegen AZ en Heracles Almelo.

Maar met het oog op een transfer is Lozano nu alsnog bezig met een race tegen de klok. Het Mexicaanse elftal komt in juni en mogelijk begin juli ook nog uit op de Gold Cup, maar het valt nog te betwijfelen of de populairste speler daar actief kan zijn. Wordt de aanvaller in de zomer weer fit en kan hij eventueel weer aansluiten bij PSV, dan is hij logischerwijs een veel interessantere speler voor buitenlandse clubs die op zoek zijn naar een offensieve impuls. Lozano is een onberekenbare speler en er valt dit seizoen zeker na de winterstop genoeg op zijn spel aan te merken, maar zijn kwaliteiten zijn inmiddels wereldwijd bekend.