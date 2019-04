Bekerfinale beloning voor Gözübüyük

De scheidsrechter wordt daarmee door de KNVB beloond voor zijn goede seizoen. Gözübüyük had afgelopen zomer ook de leiding over het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord en maakt in Europa ook grote stappen.

„De UEFA is net als over Danny Makkelie zeer te spreken over Serdar”, zegt Jaap Uilenberg van de scheidsrechterscommissie van de Europese voetbalbond. ,,Dat hij in juni op het EK onder 21 in Italië mag fluiten, geeft aan hoe goed hij er internationaal opstaat”, aldus de coach van Makkelie en Björn Kuipers.

Kuipers fluit woensdagavond FC Barcelona-Liverpool in de halve finale van de Champions League. ,,Een schitterend affiche”, aldus Uilenberg, die weet dat het met de opvolging van Nederlands beste scheidsrechter wel goed zit.