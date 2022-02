VIDEO Bizar! Skiër raakt cameraman in Peking

Jon Sallinen vlak na de botsing met de cameraman. Ⓒ ANP

Bij de kwalificatie van de ski halfpipe hielden zowel een deelnemer als cameraman even de adem in. De Fin Jon Sallinen komt helemaal verkeerd uit waardoor hij in botsing komt met een cameraman.