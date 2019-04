’Monza blijft behouden voor Formule 1’

Monza behoort tot een van de historische races in de koningsklasse. De Grote Prijs van Italië wordt al vanaf het begin van het wereldkampioenschap in 1950 jaarlijks gehouden op het snelle circuit in het noorden van Italië. Alleen in 1980 week de Formule 1 voor de GP van Italië uit naar Imola.

Het oude contract met het circuit liep eind van dit jaar af en het was lang twijfelachtig of de Formule 1-race kon worden behouden. Monza moet al jaren financieel bijleggen op de organisatie en heeft vele miljoenen euro's extra nodig.

Een deal is nog niet getekend. Voorzitter Angel Sticchi Damiani van de ACI heeft de opdracht gekregen verder te onderhandelen met Liberty om het over alle technische en commerciële aspecten eens te worden.

Damiani liet zich onlangs in Italiaanse media ontvallen dat er naar schatting 100 miljoen euro nodig is om Monza van een toekomst in de Formule 1 te voorzien. Dit jaar kan de GP van Italië mede dankzij financiële steun van de regio Lombardije doorgaan. De grand prix op Monza is dit jaar op 8 september.

Het circuit van Silverstone ontkende dinsdag - na geruchten over een akkoord - met klem dat het overeenkomst met Liberty Media heeft gesloten. Het spel lijkt echter overduidelijk op de wagen en dus is het een kwestie van tijd voor er duidelijkheid komt over een eventuele terugkeer van de Grand Prix van Nederland.