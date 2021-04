DFB: schors clubs die bezig zijn met Super League

„De clubs en hun jeugdteams zouden van alle competities moeten worden uitgesloten totdat ze denken aan hun vele supporters en niet alleen aan hun portemonnee. Supporters die de clubs tot topclubs in de wereld hebben gemaakt”, aldus DFB-voorzitter Fritz Keller. „Het egoïstische gedrag van de twaalf clubs heeft niets meer te maken met het spel waar we als kinderen verliefd op werden. Voetbal is open en het is er voor iedereen. Een gesloten Super League daarentegen is alleen voor de superrijken en de supermeedogenlozen.”

AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur willen in augustus een midweekse topcompetitie starten en daarmee zo 10 miljard euro genereren. Ze zijn op zoek naar nog drie vaste deelnemers en willen jaarlijks vijf ploegen uitnodigen. Duitse clubs hebben zich niet bij de plannen aangesloten.

Bekijk ook: De Super League is een tussenstap naar een rondreizend circus zoals de Formule 1