Europese bonden en competities massaal tegen Super League

„Het belangrijkste bezwaar is dat sportieve prestaties in de nationale competitie niet van invloed lijken te zijn op het kunnen meedoen aan deze nieuwe Europese competitie”, zegt directeur Jan de Jong. „Dit holt het belang van de nationale competities uit, maar vooral tornt het aan de basisprincipes van sport. Presteren moet beloond worden. En iedereen moet in theorie van iedereen kunnen winnen of in ieder geval kunnen uitkomen in wedstrijden tegen elkaar. Dat verklaart ook waarom supporters in diverse landen zo krachtig reageren en ageren tegen dit initiatief. Die hebben dat feilloos in de gaten.”

Enkele uren nadat de twaalf clubs hun Super League hadden aangekondigd, bekrachtigde het bestuur van de UEFA de voorgestelde hervormingen van de Champions League, Europa League en de nieuwe Conference League. De Europese bekertoernooien krijgen vanaf 2024 een andere opzet en meer deelnemers. De ECV en de KNVB hadden aangedrongen op zulke veranderingen.

DFB: schors clubs die bezig zijn met Super League

Ook in Duitsland zijn ze niet blij met de plannen voor een Super league. De Duitse voetbalbond DFB wil dat de twaalf clubs die zich hiermee bezighouden worden geschorst. Ook de jeugdteams zouden niet meer in actie mogen komen.

„De clubs en hun jeugdteams zouden van alle competities moeten worden uitgesloten totdat ze denken aan hun vele supporters en niet alleen aan hun portemonnee. Supporters die de clubs tot topclubs in de wereld hebben gemaakt”, aldus DFB-voorzitter Fritz Keller. „Het egoïstische gedrag van de twaalf clubs heeft niets meer te maken met het spel waar we als kinderen verliefd op werden. Voetbal is open en het is er voor iedereen. Een gesloten Super League daarentegen is alleen voor de superrijken en de supermeedogenlozen.”

Premier League wil alles doen om Super League te voorkomen

Ook de Premier League wil er alles aan doen om de komst van een Super League te voorkomen. De organisatie benadrukt dat de zes clubs die de Super League in willen (Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal) aandeelhouder zijn van de Premier League en zich dus aan de afspraken moeten houden.

„De veertien clubs die op de vergadering aanwezig waren, verwerpen unaniem en krachtig de plannen voor deze competitie”, staat in een verklaring. „De Premier League overweegt alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat dit doorgaat.”

De vrees bestaat dat de grote clubs hun beste spelers straks in de Super League laten uitkomen en in de Premier League met een veredeld tweede elftal voetballen. Dat zou de waarde van de Engelse competitie aanmerkelijk verminderen.

UEFA-baas Aleksander Ceferin spreekt het congres in Montreux toe. Ⓒ AFP

"De Super League is allesbehalve super"

Ook alle 55 lidstaten van de UEFA stemden tegen de Super League. Aan het einde van het UEFA-congres in Montreux las voorzitter Aleksander Ceferin een statement voor, dat werd gesteund door alle bonden waaronder de KNVB. „De Super League is allesbehalve super”, merkte de Sloveen fijntjes op.

Volgens het UEFA-congres druist de Super League in tegen alle Europese waardes. „Verenigd, open, ondersteunend en gebaseerd op sportieve waardes”, staat in het statement. „De UEFA en de bij haar aangesloten bonden geloven in een Europees model, dat is gebaseerd op open competities, solidariteit en herverdeling van de inkomsten, om zo de duurzaamheid en ontwikkeling van het voetbal te waarborgen. De clubs die nu samenzweren, zien blijkbaar niet in dat ze hun huidige status niet hebben bereikt door zich te isoleren, maar door deel uit te maken van een dynamisch Europees systeem waarin grote, middelgrote en kleine clubs allemaal bijdragen aan de successen en verliezen van iedereen.”

In de collectieve verklaring, die ook werd gesteund door de nationale voetbalbonden van Engeland, Spanje en Italië, staat dat het voetbal „beschermd moet worden tegen een egoïstische clan die niets om het spel geeft. Wij zijn het Europese voetbal, zij niet.”