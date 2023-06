Max Verstappen maakt direct statement tijdens enige training in Oostenrijk

Verstappen ging in de absolute slotfase van de training rond in 1.05,742. Hij was daarmee ruim twee tienden sneller dan Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc. Zij reden evenwel op de zachtste band, terwijl Verstappen het hardere medium-rubber onder zijn Red Bull had.

Verstappen liet de rode band voor wat het was tijdens de training en reed verder veel op de hardste compound. Tijdens de enige training was het druk op de baan en lag de focus ook al voor een deel op de snelheid in de race, omdat er verder geen tijd meer is om zaken uit te proberen. Later op vrijdag volgt immers direct de kwalificatie (start 17.00 uur) voor de Grand Prix van zondag en zaterdag staan alleen de sprintkwalificatie en sprintrace op de rol.

Later op vrijdag is er meer kans op regen en onweer. Dat geldt ook voor een groot deel van de zaterdag. Zondag lijkt het vooralsnog droog te blijven in Spielberg, zoals tijdens de trainingssessie op vrijdag ook het geval was. Nyck de Vries noteerde de zestiende tijd in de training. Hij was een fractie langzamer dan zijn AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda.

Zondag wordt de Grand Prix van Oostenrijk verreden. Een thuiswedstrijd kunnen we wel zeggen voor Max Verstappen en zijn Team Red Bull Racing. Er is het nodige gedoe over drankgebruik op en rond het circuit en zal Max Verstappen, nadat Leclerc vorig jaar wist te winnen, nu wel weer als eerste over de streep komen? F1-verslaggever Erik van Haren blikt vooruit.

