Oranje Wall of Fame onthuld op KNVB Campus

Ronald Koeman (l) Sarina Wiegman (2e l) en Louis van Gaal (m) tijdens de onthulling van de Oranje Wall of Fame op de KNVB Campus. Met een plek aan de fotomuur neemt de KNVB afscheid van spelers die hun interlandloopbaan beëindigd hebben. Ⓒ ANP

ZEIST - Op de KNVB Campus in Zeist is in het bijzijn van ex-internationals, ex-bondscoaches en trouwe supporters de Oranje Wall of Fame onthuld.