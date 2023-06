Smeekbede bondscoach Kroatië: ’Modric stop nog niet’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Bondscoach Kroatië smeekt Modric nog niet te stoppen

16.18 uur: Bondscoach Zlatko Dalic van Kroatië heeft sterspeler Luka Modric gesmeekt om zijn interlandcarrière nog niet te beëindigen. „We hebben hem nodig. Deze generatie heeft de klus nog niet geklaard”, zei Dalic tegen verslaggevers bij aankomst in Zagreb.

Modric was ontredderd na de nederlaag van Kroatië zondag tegen Spanje in de finale van de Nations League. De 37-jarige spelbepaler was er vooraf van overtuigd dat hij met zijn kennis van het Spaanse voetbal de Kroaten kon helpen aan de eerste grote trofee. Modric speelt al vele jaren voor Real Madrid. Kroatië verloor de finale in de Rotterdamse Kuip echter na strafschoppen.

„Het was nogal emotioneel voor hem. Ik laat hem even met rust en dan zal hij wel vertellen wat hij denkt”, aldus Dalic.

Modric zei na afloop van de finale dat hij een duidelijke beslissing had genomen over zijn toekomst, maar hij wilde het aan Kroatische media nog niet vertellen. De middenvelder speelde sinds zijn debuut in 2006 in totaal 166 interlands voor Kroatië. Hij werd met de ploeg tweede op het WK van 2018 en derde op het WK van 2022.

Fortuna oefent tegen oud-speler Zian Flemming in voorbereiding

16.10 uur: Fortuna Sittard speelt in de voorbereiding een oefenwedstrijd tegen het Engelse Milwall FC. De wedstrijd staat gepland op zaterdag 29 juli en wordt gespeeld op The Den in Londen. De aftrap is om 13:00 uur lokale tijd (14:00 uur Nederlandse tijd).

De Engelse club is geen onbekende, Fortuna verkocht Zian Flemming afgelopen zomer aan de Lions. Met de Amsterdammer binnen de gelederen grepen de Londenaren op de laatste speeldag naast een ticket voor de play-offs om te promoveren naar de Premier League. Hierdoor komt Millwall FC ook komend seizoen uit in de Championship, het tweede niveau van Engeland.

De komende periode wordt met de betrokken partijen gekeken naar de mogelijkheden, waarbij het vanuit alle partijen de insteek is om ook uitsupporters toe te laten. Eventuele bezoekersinformatie volgt in aanloop naar de wedstrijd.

Twee toeschouwers omgekomen bij duel tussen Benin en Senegal

15.51 uur: Twee toeschouwers zijn om het leven gekomen bij de kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tussen Benin en Senegal. In het stadion in Cotonou ging het mis omdat er te veel mensen op het duel af waren gekomen. De toegang was gratis en dat zorgde voor een enorme drukte. In het gedrang werden voetbalfans onder de voet gelopen en raakten onwel.

Een van de twee toeschouwers overleed ter plaatse. De andere stierf in het ziekenhuis. Naast de twee dodelijke slachtoffers moesten nog meer bezoekers naar het ziekenhuis worden vervoerd.

In 2019 ging het ook mis bij een wedstrijd van Benin. Toen nam het Afrikaanse land het op tegen Togo. Toen viel er één dode en raakten dertien mensen gewond.

De wedstrijd tussen Benin en Senegal eindigde in 1-1. Het duel werd zaterdag gespeeld, maar maandag werd melding gemaakt van de twee doden.

Premier League-club Bournemouth ontslaat coach O’Neil, ondanks handhaving

14.14 uur: Bournemouth heeft coach Gary O’Neil ontslagen, meldt de club uit de Premier League. De 40-jarige O’Neil nam in augustus als interim de taken over van de ontslagen Scott Parker, kreeg in november een vaste aanstelling als hoofdtrainer en wist de club met enige moeite te behoeden voor degradatie. Niettemin besloot de clubleiding het contract met O’Neil te beëindigen. Bournemouth eindigde afgelopen seizoen als vijftiende.

De Lie maakt zondag rentree in Belgisch kampioenschap

14.12 uur: Wielrenner Arnaud De Lie maakt zondag zijn rentree in het Belgisch kampioenschap op de weg in Izegem. De renner van Lotto Dstny kwam half mei zwaar ten val in de eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke.

„Arnaud start zonder enige stress. Hij weet dat hij nog niet op 100 procent is, maar hij wil er vooral bij zijn op het BK om z’n steentje bij te dragen”, aldus sportief manager Kurt Van De Wouwer. „Opnieuw een rugnummer opspelden zal voor hem een grote morele opsteker zijn na een lange periode zonder competitie. Hij denkt niet aan de titel, maar wil gewoon koersen, het team helpen waar het kan en daarna met een goed gevoel op stage naar Livigno vertrekken.”

De 21-jarige De Lie brak vorige maand niet alleen zijn linkersleutelbeen, maar ook een rib en zijn borstbeen. Verder had hij een klaplong en schaafwonden over het hele lichaam.

Brendan Rogers keert terug als Celtic-trainer

13.10 uur: Brendan Rogers is terug op het oude nest bij Celtic. De vijftigjarige Noord-Ier tekent een contract tot en met medio 2026. Rodgers was eerder al van 2016 tot 2019 trainer in Glasgow. Rodgers volgt bij Celtic Ange Postecoglou op. De Australiër tekende eerder deze maand bij Tottenham Hotspur.

Hij was het meest recent trainer van Leicester City in de Premier League. Daar werd hij in april ontslagen door tegenvallende resultaten en uiteindelijk degradeerde Leicester ook.

„Ik kijk enorm uit naar deze geweldige mogelijkheid. Toen ik het voorrecht kreeg om weer te worden gevraagd door deze club, was het een heel eenvoudige beslissing voor mij en mijn familie”, reageerde Rodgers op zijn aanstelling.

Rodgers was in het verleden ook trainer bij Watford, Reading, Swansea City en Liverpool. Celtic eindigde afgelopen seizoen met een voorsprong van 7 punten op rivaal Rangers FC.

Nick Kyrgios meldt zich af voor Halle Open

12.45 uur: Nick Kyrgios zal niet meedoen aan het ATP-toernooi van Halle. De huidig nummer 31 op de wereldranglijst kampt met een knieblessure. Zijn vervanger is Aslan Karatsev.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Kyrgios moest eerder al verstek laten gaan bij Roland Garros. Hij had zich toen niet geblesseerd op de tennisbaan, maar in de nasleep van de diefstal van zijn groene Tesla. Zijn moeder werd onder schot gehouden en moest de sleutels overhandigen. Kyrgios startte een zoekactie op en kreeg een scheurtje in zijn linkervoet door alle heisa.

Wimbledon begint over twee weken. Kyrgios haalde er vorig jaar de finale. Daarin was Novak Djokovic te sterk.

Tallon Griekspoor doet wel mee in Halle. Hij neemt het in de Duitse stad in de eerste ronde op tegen de Spanjaard Roberto Carballés Baena.