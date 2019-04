Domper met een lach voor Van Barneveld

Van Barneveld was doorgedrongen tot de vierde ronde van de Players Championship 13. Daar stond de Nederlander - die bezig is met zijn afscheidstour - tegenover Peter Wright, die met 6-5 te sterk was.

Aanvankelijk had Barney de beste papieren. Hij mocht namelijk beginnen aan de elfde en beslissende leg. Na 12 pijlen stond Van Barneveld op een 32 finish, maar voordat hij zelf mocht aantreden om de wedstrijd uit te gooien sloeg Snakebite toe. De Schot gooide knap 93 uit en bracht daarmee een einde aan een sterk toernooi van Van Barneveld.

De vijfvoudig wereldkampioen versloeg in de eerdere rondes Corey Cadby (6-4), Peter Hudson (6-2) en Nathan Rafferty (6-2).