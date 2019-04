Klopp: ’Wij zijn niet zo ver als Barcelona’

Dat zegt de trainer van de Engelse club in een vooruitblik op de ontmoeting van de twee giganten in de halve finale van de Champions League woensdag in Camp Nou. „Maar vraag me niet hoe dicht we er bij zijn. Dat weet ik echt niet”, aldus Klopp.

Liverpool staat voor het tweede opeenvolgende seizoen in de halve finale. Klopp: „Dat is natuurlijk een geweldige prestatie. Toch zijn we nog niet zo ver als Barcelona. Ik hoor verhalen dat die club niet meer het niveau heeft van een paar jaar geleden. Geloof me, dat is onzin. Het is een fantastisch voetballend elftal, dat bol staat van kwaliteit en vertrouwen. Opnieuw kampioen van Spanje, waarschijnlijk bekerwinnaar. Dat zegt veel.”

Verheugen

Aan bespiegelingen doet de Duitser niet. „Het belangrijkste is dat we ons ongelooflijk verheugen op deze wedstrijd. Ik hoor dat het gunstig is dat we eerst uit spelen. Maar al die clubs die in de kwartfinale eerst uit speelden liggen er uit. Laten we ons best doen, dan zien we wel wat er van komt. Ik weet ook dat het niet verstandig is in een uitwedstrijd veel doelpunten tegen te krijgen. Dat gaan we proberen te voorkomen.”

„Elke voetballer droomt ervan om dit soort wedstrijden te spelen”, vervolgt Klopp. „Iedereen droomt ervan om tegen Barcelona te spelen en om, in het beste geval, er een echte wedstrijd van te maken. Maar wij kunnen deze wedstrijd niet ingaan met de opdracht dat we moeten scoren. Het enige dat we kunnen doen is proberen te scoren. Wat we altijd proberen. We moeten heel solide spelen en hard werken. Misschien hebben we dan een kans.”

’Fitte’ selectie

Roberto Firmino maakt deel uit van de voorlopige selectie van Liverpool voor de wedstrijd tegen Barcelona, woensdag in de halve finale van de Champions League. Of de Braziliaanse aanvaller daadwerkelijk kan spelen, beslist Klopp pas kort voor de wedstrijd. Firmino is nog niet helemaal fit.

Klopp heeft ook Fabinho en Alex Oxlade-Chamberlain meegenomen naar Spanje. Fabinho is net hersteld van een hoofdblessure, Oxlade-Chamberlain heeft onlangs zijn rentree gemaakt na een half jaar met een blessure langs de kant te hebben gestaan.