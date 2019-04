Ten Hag kiest voor Veltman

De routinier krijgt de voorkeur boven Noussair Mazraoui, die net terug is van de enkelblessure die hij bij Juventus opliep.

Met Veltman kiest Erik ten Hag voor ervaring en een echte verdediger. In de duels met Juve liet hij zien weer helemaal de oude te zijn na de kruisbandblessure die hem parten speelde. De verwachting is dat er verder geen wijzigingen zijn in het ’normale’ elftal.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Schöne, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres.