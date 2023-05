Opmerking Aboukhlal tóch niet vrouwonvriendelijk, Toulouse trekt schorsing in

De Franse sportzender RMC Sport berichtte maandagavond over een opmerking van Aboukhlal tijdens het vieren van de winst van de Franse beker in het gemeentehuis in Toulouse. Toen locoburgemeester en wethouder Sport Arribagé de spelers om stilte vroeg, zou Aboukhlal volgens de zender hebben gezegd: „Thuis praten vrouwen niet zo tegen mannen.”

Toulouse besloot de voetballer uit de selectie te zetten en intern onderzoek te doen. Aboukhlal had deze week een ontmoeting met de locoburgemeester om een en ander uit te praten. Volgens de voetballer bevestigde Arribagé in het gesprek dat het bericht van RMC Sport „niet weergaf wat er werkelijk is gebeurd.” De club trok dezelfde conclusie.

Aboukhlal raakte vorige week ook in een andere kwestie in opspraak. Toulouse nam hem voor de thuiswedstrijd tegen FC Nantes niet op in de wedstrijdselectie, omdat hij weigerde te spelen in een shirt waarvan de rugnummers, net als bij alle andere teams in de Franse voetbalcompetitie, de regenboogkleuren hadden.