Gary Lineker: ’Ajax is geweldig, net als in hun gloriejaren’

„Het is fantastisch wat ze hebben gedaan”, zei de presentator van Match of the Day voor de camera van Veronica. „Niemand verwachtte dat ze (eerst tegen Real Madrid en daarna tegen Juventus) verder zouden bekeren.”

Lineker vervolgt: „Het voetbal van Ajax is momenteel geweldig. Ze spelen met jonge spelers en zonder angst, net als in hun gloriejaren. Dat Tottenham een aantal belangrijke spelers mist, lijkt in het voordeel van Ajax. Ze hebben een grote kans om naar de finale te gaan.”

Naast Lineker sprak ook een andere oud-international van Engeland zijn bewondering voor de Amsterdammers uit. Algemeen directeur Edwin van der Sar vertelde bij Ziggo Sport dat hij was gecomplimenteerd door Rio Ferdinand, zijn oud-ploeggenoot bij Manchester United waarmee hij in 2008 de Champions League won. „’For fuck sake, how young are these guys?”, had Ferdinand gevraagd aan Van der Sar.

