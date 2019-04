Ten Hag: ’Niet naïef spelen, maar met geloof en lef’

„Noussair is er een paar weken uitgeweest en is net weer terug. Joël heeft het in de afgelopen wedstrijden goed gedaan en met het oog op de komende weken - waarin er alleen maar finales worden gespeeld - is dit de beste keuze. Het is niet zo dat Noussair aangegeven heeft op de bank te willen beginnen, hij is ontzettend gretig”, vertelde de coach bij Veronica.

Ten Hag beseft dat Ajax in de halve finale van de Champions League weer boven zichzelf zal moeten uitstijgen. „Het moet nóg beter dan tegen Real Madrid en Juventus”, aldus de coach. „Willen wij een kans hebben, dan moeten we het tempo bepalen. We gaan proberen hoog druk te zetten, maar daar zal Tottenham ook op voorbereid zijn. Want we hebben eerder al laten zien dat we het kunnen.”

De Ajax-coach wil zijn ploeg met geloof en lef zien acteren in het nieuwe stadion van de Spurs. „Maar niet naïef. Ik heb geen kriebels of vlinders in mijn buik, maar de ambiance is natuurlijk geweldig”, zei de coach terwijl hij om zich heen keek. „Halve finale Champions League, kom op”, lachte Ten Hag.

