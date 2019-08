Start Eredivisie trekt 1,2 miljoen kijkers

Ajax en PSV begingen in de eerste speelronde van de Eredivisie allebei een misstap. De kampioen uit Amsterdam kwam op bezoek bij Vitesse niet verder dan een 2-2 gelijkspel en PSV maakte in het uitduel met promovendus FC Twente een lelijke uitglijder (1-1).

Overigens keken alleen naar het NOS Journaal van 20.00 uur meer mensen, ruim 1,3 miljoen. Voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije kropen ruimen een half miljoen mensen voor de buis. Zij zagen hoe Max Verstappen voor de allereerste keer in zijn carrière poleposition pakte. De historische kwalificatie staat tiende in de lijst van best bekeken programma's van de dag. De race begint zondagmiddag om 15:10 uur.