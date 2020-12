Strengere coronaregels voor Wout Weghorst na ’wangedrag’ Wolfsburg-spelers

Aanleiding is „wangedrag” van vier spelers uit de hoofdmacht. De Duitse krant BILD onthulde dat Xaver Schlager twee weken geleden zijn teamgenoten Maximilian Arnold, Tim Siersleben en Maximilian Philipp in zijn woning ontving, om samen een voetbalwedstrijd op tv te kijken. Ze overtraden daarmee de regels die voor alle Duitse voetbalclubs zijn opgesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

BILD baseerde zich op een klokkenluider. „Als het voor die anonieme klokkenluider echt belangrijk was geweest dat we ons coronaprotocol hadden geoptimaliseerd, had hij zich beter rechtstreeks tot ons kunnen wenden in plaats van het openbaar te doen”, zei directeur Jörg Schmadtke van Wolfsburg.

Volgens de Duitse club was de situatie anders dan in de krant wordt geschetst, maar Wolfsburg bevestigt wel dat de spelers zich niet goed hebben gedragen. De club gaat het protocol daarom verder aanscherpen. Wolfsburg, de club van spits Wout Weghorst, heeft de afgelopen maanden al diverse coronagevallen binnen de selectie gehad.