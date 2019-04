Trieste aftocht voor bloedende Vertonghen

De oud-Ajacied kwam bij een luchtduel hard in botsing met ploeggenoot Toby Alderweireld en Ajax-doelman André Onana en lag daarna bloedend in het gras. De verdediger van Tottenham Hotspur leek een scheurtje of een breuk in zijn neus te hebben en werd door de medische staf van de Engelsen op het veld behandeld.

Nadat hij een schoon shirt had aangetrokken kwam de Belg weer binnen de lijnen, maar lang duurde zijn optreden niet. Amper een minuut later werd Vertonghen alsnog gewisseld voor Moussa Sissoko. Bij het verlaten van het veld ging de Belg bijna ’out’, en werd hij door een aantal begeleiders de catacomben in geholpen.