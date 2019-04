WADA heeft Russische dopingstalen te paken

Het mondiale antidopingbureau meldt dat een team van vijf deskundigen 2262 monsters heeft achterhaald. De stalen zijn verdeeld in A en B in totaal 4524 buisjes. Het is weer een belangrijke stap in het onderzoek naar mogelijk staatsgestuurd dopinggebruik door Rusland.

De dopingstalen zijn op weg naar een WADA-kantoor buiten Rusland. „Deze monsters zullen gebruikt worden om zaken tegen vermoedelijke dopinggebruikers sterker te maken en kunnen atleten vrijspreken die de dopingregels niet hebben overtreden”, zegt WADA.

Het Russische antidopingbureau Rusada werd in 2015 geschorst wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Spelen van Sotsji 2014. In september 2018 besloot het WADA de schorsing onder voorwaarden op te heffen. Als het dopingbureau alle data heeft geverifieerd is een van de laatste horden genomen om de schorsing definitief op te heffen.