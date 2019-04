Bekijk de hoogtepunten cruciale zege Ajax

Donny van de Beek werd het goudhaantje. De middenvelder maakte al na een kwartier de winnende treffer:

Van de Beek had zelfs nog een keer kunnen scoren, maar stuitte op de keeper:

Toby Alderweireld werd met een kopbal gevaarlijk tegen zijn oude cub Ajax:

Voor Jan Vertongen verliep de avond triest. De voormalig verdediger van Ajax verliet groggy het veld:

Nicolas Tagliafico was met een schot van afstand gevaarlijk:

In de slotfase kreeg David Neres een enorme kans op de tweede Ajax-goal. Hij raakte de paal:

Ajax moet over acht dagen weer aan de bak tegen Tottenham Hotspur. Als Ajax dan niet verliest is het sowieso verzekerd van een plek in de finale van de Champions League. Dan wacht op 1 juni FC Barcelona of Liverpool.

