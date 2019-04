Ajax zet grote stap naar finale

Donny van de Beek kroonde zich in het nieuwe stadion van Tottenham tot matchwinnaar. De veelzijdige middenvelder, die in de vorige uitwedstrijd in de Champions League (bij Juventus) ook al voor de eerste Ajax-goal zorgde, was na een kwartier het eindstation van een prachtige aanval. Via Hakim Ziyech, David Neres en Lasse Schöne kwam de bal opnieuw bij Ziyech terecht, die razendsnel handelde. De Marokkaan zag in een flits de ruimte die Van de Beek kreeg van Jan Vertonghen en Danny Rose en speelde zijn teamgenoot vrij. Van de Beek wachtte even en schoot vervolgens in de lange hoek raak.

Donny van de Beek knalt de 0-1 binnen tegen Tottenham Hotspur. Ⓒ BSR Agency

Veltman rechtsback

Een ontzettend snelle opsteker voor de ploeg van Ten Hag, die met Joël Veltman als rechtsback aan de eerste halve finale was begonnen. Noussair Mazraoui was weer fit nadat hij twee weken geleden bij Juventus geblesseerd was uitgevallen, maar de coach van Ajax hield vast aan Veltman. „Hij heeft het de afgelopen wedstrijden prima gedaan, en we moeten rustig aan doen met Noussair. We krijgen de komende weken alleen maar finales”, verklaarde Ten Hag zijn keuze.

Voor zijn doelpunt was Van de Beek ook al verantwoordelijk voor het eerste gevaar van Ajax. De middenvelder ontfutselde zijn oud-ploeggenoot Davinson Sanchez de bal en zette koers naar het vijandelijke doel, maar eenmaal in het strafschopgebied herstelde Sanchez zijn misser. Kort na de 0-1 kreeg Ajax bijna een tweede treffer in de schoot geworpen, maar Rose schoot een voorzet van Neres nét naast zijn eigen doel.

Davinson Sanchez moet alle zeilen bijzetten om Ajax in de eerste helft van meer goals af te houden. Hier stuit hij David Neres. Ⓒ BSR Agency

Tottenham onmachtig

Het gehandicapte Tottenham (onder meer Harry Kane, Heung-min Son en Harry Winks ontbraken in de ploeg van Mauricio Pochettino) kon in de eerste 25 minuten totaal geen potten breken tegen Ajax. De Amsterdammers waren heer en meester, voetbalden vrijuit en veroverden de bal na verlies telkens snel weer terug. De onmacht van Tottenham werd geïllustreerd door oud-Ajacied Vertonghen, die met veel misbaar zijn handen omhoog stak en zijn medespelers aanspoorde tot actie.

Na een prachtige aanval van Ajax had Van de Beek de 0-2 op zijn schoen, maar de maker van de openingsgoal trof Lloris in de korte hoek op zijn weg, waar ook terugtrekken op Neres een optie was geweest. Pas na een klein half uur meldde Tottenham zich in de buurt van het doel van André Onana. Fernando Llorente (bij afwezigheid van Kane en Son de eerste spits) kopte een vrije trap van Kieran Trippier een meter naast.

Bloedende Vertonghen

Ook Lucas Moura zorgde voor dreiging namens de thuisclub, maar de voorzet van de Braziliaan (die Matthijs de Ligt voorbij liep) werd door Onana onschadelijk gemaakt. Kort voor rust blies Vertonghen op trieste wijze de aftocht. De Belg werd in een luchtduel met Onana en ploeggenoot Toby Alderweireld hard geraakt en lag bloedend op het gras. Nadat hij even naar de kant was gegaan en een schoon shirt had aangetrokken, keerde Vertonghen weer terug binnen de lijnen. Lang duurde zijn rentree niet, want de Belg moest binnen een minuut weer groggy van het veld.

Jan Vertonghen is aardig groggy en moet zeven minuten voor rust de strijd staken. Ⓒ BSR Agency

Met Moussa Sissoko als vervanger van Vertonghen schakelde Tottenham over naar een systeem met vier middenvelders en daarmee kreeg de ploeg meer grip op de wedstrijd. Alderweireld kopte rakelings over en Sissoko kegelde van afstand naast. Het rustsignaal kwam voor Ten Hag als geroepen om even de boel te herschikken.

Ajax onder druk

Na rust zorgden Nicolas Tagliafico (schot net naast) en Dele Alli (volley in de handen van Onana) voor het eerste gevaar, terwijl Ajax vervolgens een counter niet succesvol kon afronden. De Amsterdammers kwamen er met vier man gevaarlijk uit, maar Neres, Van de Beek, Dusan Tadic en Ziyech konden allemaal net niet lekker afdrukken. Tottenham kreeg na die mogelijkheid voor Ajax de overhand, maar het gemis van de vaste spitsen deed zich voelen.

De ploeg kwam regelmatig gevaarlijk opzetten richting het vijandelijke strafschopgebied, maar Onana werd amper aan het werk gezet. Het noopte Ten Hag wel tot ingrijpen, want de coach bracht Mazraoui er op het middenveld bij in plaats van Lasse Schöne. En invaller Mazraoui stond een kwartier voor tijd bijna aan de basis van de 0-2. De middenvelder stoomde op tot in het strafschopgebied en bediende Ziyech, die breed legde op Neres. De Braziliaan zag zijn schot achter de kansloze Lloris op de paal uiteen spatten.

Vincent Janssen

Vincent Janssen is wel weer fit, maar niet ingeschreven in de Champions League en dat was er mede debet aan dat Pochettino in de slotfase geen kant op kon. In de ’jacht’ op de gelijkmaker bracht de coach de verdedigers Ben Davies en Juan Foyth, en daardoor kwam Tottenham niet dichter bij de 1-1 dan andermaal een kopbal van Alderweireld. Ajax hield stand in de slotfase en zette zo een enorme stap om voor het eerst sinds 1996 weer in de finale van de Champions League te komen.

David Neres maakt bijna 0-2, maar ziet zijn schot tegen de paal achter Hugo Lloris belanden. Ⓒ BSR Agency

De uitgangspositie is goed, maar de Amsterdammers mogen zich zeker nog niet rijk rekenen. Ajax weet namelijk als geen ander hoe het is om een in de thuiswedstrijd opgelopen ’achterstand’ in de Champions League goed te maken in de return.

