De Ligt: ’We bleven maar tikken’

Volgens de Ajax-aanvoerder heeft zijn ploeg een goede uitgangspositie. „Die bal op de paal van Neres was jammer. Er werd net gedaan of Tottenham een of ander b-ploegje is. Als je dat tempo ziet... We waren op en top scherp”, zegt hij tegen Veronica.

De Ligt vervolgt: „Vooraf ga je als underdog de wedstrijd in. Tottenham is gewoon een goede ploeg en dus moet je strijden. Zij spelen vooral de lange bal op Llorente. De eerste helft speelden we vond ik vooral in het begin erg goed.”

Uiteindelijk werd het vooral in de tweede helft ’een vechtpartij’. „We bleven echter maar tikken de hele wedstrijd. Maar dat kun je niet 90 minuten volhouden.” Heeft Ajax niet nu wat te verliezen in de return in Amsterdam? „We hebben het hele seizoen al wat te verliezen”, sloot hij cryptisch af.

