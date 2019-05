De Ligt: ’Wij weten zelf wel beter’

Volgens de Ajax-aanvoerder heeft zijn ploeg een goede uitgangspositie. „Dit biedt natuurlijk perspectief. We staan voor, maar natuurlijk pas na één wedstrijd'', vervolgde De Ligt.

,,Maar uit scoren is enorm belangrijk, vooral als je dan nog wint ook. Bovendien schoot David Neres de bal op de paal, dus het had nog beter gekund. Na de hervatting kregen we het moeilijk. Het tempo van de Spurs lag hoog. Maar we hebben gestreden en zijn overeind gebleven. We mogen tevreden zijn.”

„Er werd net gedaan of Tottenham een of ander B-ploegje is, waar we zo overheen zouden lopen. Als je dat tempo ziet... Wij weten zelf wel beter. Maar we waren op en top scherp, waardoor we toch wonnen”, zei hij tegen Veronica.

De Ligt vervolgt: „Vooraf ga je als underdog de wedstrijd in. Tottenham is gewoon een goede ploeg en dus moet je strijden.” Uiteindelijk werd het vooral in de tweede helft ’een vechtpartij’. „En een vechtpartij is niet verkeerd.”

Heeft Ajax niet nu wat te verliezen in de return in Amsterdam? „We hebben het hele seizoen al wat te verliezen”, sloot hij cryptisch af.

Bekijk ook: Ajax zet grote stap naar finale

Bekijk ook: Bekijk de hoogtepunten cruciale zege Ajax

Bekijk hier de hoogtepunten van het duel tussen Tottenham Hotspur - Ajax: