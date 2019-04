Matchwinnaar Van de Beek: ’Hij leek wel op die bij Juventus’

„De eerste dertig minuten waren goed, maar vervolgens kregen we het lastig”, blikte de middenvelder bij Veronica terug op de door Ajax met 1-0 gewonnen wedstrijd. „Zij deden een omzetting en daar hadden wij moeite mee. De tweede helft werd het dan ook echt een slag, we konden niet meer ons eigen spel spelen.”

Maar omdat Spurs aanvallend vrijwel onmachtig was, bleek de goal van Van de Beek doorslaggevend. „Hij leek wel een beetje op die goal tegen Juventus, ja”, lachte de middenvelder. „Toen schoot Hakim en kreeg ik hem voor mijn voeten, nu wist ik dat hij hem mee zou gaan geven. Dat gebeurde en ik wachtte tot de keeper lag. Toen kon ik hem in de hoek schieten.”

Met de 1-0 overwinning op zak lonkt de finale van de Champions League voor Ajax. „Er was meer uit te halen in de tweede helft, maar we hebben een prima uitgangspositie”, weet Van de Beek. „Het wordt volgende week een pittige wedstrijd in de ArenA, maar met ons eigen publiek erachter krijgen we woensdag zeker een enorme boost om de finale te halen.”