Ten Hag: ’Ajax moet volgende week nóg beter zijn’

„In de eerste fase hebben we echt goed gevoetbald, gedomineerd zelfs”, zei de coach bij Veronica. „We maken ook een goede goal, maar na de wissel van Moussa Sissoko voor Jan Vertonghen bracht Tottenham meer power in het veld. Daar gingen we goed in mee, alleen waren we daardoor te onrustig aan de bal”, had Ten Hag gezien.

Bekijk ook: Ajax zet grote stap naar finale

„De spelers zijn ontzettend diep gegaan en dat heeft heel veel kracht gekost. Maar in de omschakeling hadden we meer kunnen brengen, we hadden er nog meer van kunnen profiteren dat er bij hen zoveel ruimte achter de defensie lag”, stipte de coach van Ajax aan.

„Maar laten we wel zijn, dit is natuurlijk wel een hele goede prestatie. Al hebben we nog niks, we zijn pas halverwege. We zullen volgende week nog beter moeten zijn dan vandaag om de finale daadwerkelijk te halen.”

Bekijk ook: Ajax in rijtje met Bayern en Real