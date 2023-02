Van Gerwen zegeviert in Premier League of Darts na knappe comeback

Van Gerwen en Price gingen in de beginfase mooi gelijk op. Mighty Mike dwong wel vrij snel een break af, maar Price reageerde uitstekend en brak terug. In de vijfde leg werd het voor het eerst echt spannend, toen beiden moeite hadden om uit te gooien. Uiteindelijk deed Price dat met dubbel-1. Het leek mentaal een cruciaal moment, want Van Gerwen bleef moeite houden met zijn dubbels. Zijn opponent was ook niet foutloos, maar vond de dubbels wel iets makkelijker.

Toch wist Van Gerwen toch terug te breaken op het moment dat Price het kon beslissen, maar het naliet om punten te scoren. De beurt erop kreeg Price enkele matchdarts, maar desondanks trok Van Gerwen de stand gelijk tot 5-5. In het beslissende spelletje kregen beiden meerdere matchdarts. Uiteindelijk sloeg Van Gerwen toe met dubbel-4.

In de halve eindstrijd tegen Jonny Clayton sloeg Van Gerwen al in de eerste leg toe. De Welshman kwam die klap niet meer te boven en kwam er in de legs van de Nederlander eigenlijk zelden aan te pas.

Tegen Dobey in de kwartfinale maakte Van Gerwen het verschil in de vierde leg. De Engelsman had moeite om zijn punten te maken en Van Gerwen vond zijn triples wel, waarmee hij de eerste break van de wedstrijd afdwong. In zijn eigen legs was Van Gerwen soeverein.