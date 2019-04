’We hebben Ajax de hele wedstrijd geholpen’

„We kwamen niet in de buurt van ons beste niveau. Niemand wil zo spelen als wij in de eerste helft. In de eerste twintig minuten stonden we erbij en keken we ernaar. We moeten echt wat veranderen voor het terugduel” zei Eriksen tegen BT Sport. „Wij maakten Ajax beter. Ajax is goed, maar we hebben ze het hele duel geholpen. In de tweede helft ging het wel wat beter.”

Een verloren zaak acht Eriksen de clash met Ajax nog niet. „We kunnen niet blijven praten over de spelers die er niet bijzijn (Heung-min Son en Harry Kane, red.). In een halve finale maakt het niet uit wie er speelt. Het moet beter. We hadden geluk dat zij nog een keer op de paal schoten. Hopelijk kunnen we de zaken keren in Amsterdam.”

