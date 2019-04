Spurs-trainer Pochettino: ’We leven nog’

Pas na de treffer van Donny van de Beek kwamen de Spurs wat beter in de wedstrijd. „Moussa Sissoko gaf ons nieuwe energie. In de tweede helft konden we meer druk zetten en kansen creëren. Toen werd het duel gelijkwaardig. We leven nog. Het is maar 1-0. We moeten erin geloven dat we daar kunnen winnen”, zegt hij tegen BT Sport.

Achteraf gezien wil Pochettino wel inzien dat zijn startopstelling met vijf verdedigers niet de juiste was. „Natuurlijk was de vorm niet de goede. En natuurlijk, ik ben niet blij nu. Maar je kan ook niet zeggen of we een beter resultaat hadden gehaald met een andere speelwijze. Het lag vooral aan het gebrek aan energie. En we waren wat slordig.”

Hij vervolgt: „Hoe we de wedstrijd hebben aangevangen was niet goed. En ik ben de manager dus ook verantwoordelijk.”

Pochettino verwacht dat Jan Vertonghen op tijd hersteld is voor het beslissende duel van volgende week woensdag met Ajax om een plek in de finale van de Champions League. De Belg viel al voor rust uit na een botsing met doelman André Onana. „Hij was duizelig, maar volgens mij gaat het wel weer. We hebben nog een week”, aldus de coach uit Argentinië.