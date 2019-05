Ajax-sextet kan het best in Nederland blijven

De elf van Ajax in Londen. Ⓒ EPA

Dan heb je het gezien bij Ajax en ga je voor de financiën, maar zeker voor de sportieve internationale uitdaging naar de Premier League of Primera Division; om een paar jaar later in je eigen nieuwe schitterende voetbaltempel voor 60.000 toeschouwers op ongekende wijze te kijk te worden gezet. Wat zullen Christian Eriksen, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez en Toby Alderweireld zich vernederd hebben gevoeld bij de oorwassing door veel voormalige ploeggenoten van hun oude werkgever Ajax.