Ziyech: ’Het is nu zeker geen feest bij ons’

„We begonnen sterk en speelden zoals we dat kunnen. Maar na rust veranderen zij van systeem en krijgen we het lastig. Het is nu zeker geen feest bij ons. Dat zegt misschien ook wel iets over onze kracht. We zijn nu niet aan het juichen na een gewonnen halve finale in de Champions League. We zijn er ook nog niet.”

„Zij hadden in de tweede helft twee beren op het middenveld staan”, doelde hij op Victor Wanyama en Moussa Sissoko. „Zij maakten er een ’vechtwedstrijd’ van en zullen dat volgende week misschien ook in Amsterdam gaan doen. Maar wij moeten het dan gewoon doen zoals hier in het eerste half uur. Dan komt het goed.”

