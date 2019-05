Vertonghen mag hopen weerzien met Ajax-fans

„Ik heb niets gebroken en heb ook geen hersenschudding”, laat Vertonghen aan Het Laatste Nieuws weten. „Ik voelde me alleen wat slapjes.”

Zie hier de dramatische aftocht van Jan Vertonghen:

Trainer Pochettino ging na afloop ook nog even in op het voorval. De Argentijnse coach reageerde daarmee op de kritiek die kwam op de medische staf van Tottenham. Zij lieten Vertonghen opnieuw toe om het veld te betreden, dat ondanks zijn groggy status. „Het was een beslissing van de ploegarts. De regels en het protocol werden zeker wel toegepast. Jan voelde zich niet goed, maar hij is nu oké. Het is geen issue. Jan loopt alweer rond. Uiteraard houden we zijn situatie nog in de gaten, maar op dit moment is hij echt oké.”

Video: Joël Veltman schrok enorm van de botsing tussen de twee voormalig Ajacieden :

De 32-jarige verdediger had na zijn botsing een bloedneus en moest even naar de kant voor een nieuw tenue. Daar kreeg Vertonghen in eerste instantie groen licht om de wedstrijd verder te zetten na een check-up van de medische staf.