Mooie felicitatie voor ’Big boy’ De Ligt

De Ligt is nog altijd maar negentien jaar oud. Cesc Fabregas was tot op heden de jongste aanvoerder ooit bij de laatste vier van het kampioenenbal. De Spanjaard was in 2009 21 jaar oud toen hij Arsenal aanvoerde in de verloren tweekamp met Manchester United.

Bekijk ook: Trieste aftocht voor bloedende Vertonghen

Fabregas vond het uiteraard geen probleem dat hij zijn tien jaar oude record kwijtraakte. „Gefeliciteerd, grote jongen”, reageerde hij op een tweet van Ajax. De Spanjaard ging met Arsenal in 2009 twee keer onderuit tegen United: 3-1 en 1-0.

Bekijk ook: Bekijk de hoogtepunten cruciale zege Ajax

De Ligt zegevierde met Ajax over The Spurs (1-0) en kan als het terugduel in de Johan Cruijff ArenA naar wens verloopt op 1 juni de jongste aanvoerder ooit in de eindstrijd van de Champions League worden.