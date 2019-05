Verstappen: ’Senna kon er met minder materiaal alles uit halen’

De autosportwereld staat stil op 1 mei 1994. De dood van de 34-jarige Senna slaat in als een bom. In Brazilië worden drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De man die het Zuid-Amerikaanse land als een ware ambassadeur door de hele wereld heeft vertegenwoordigd, is plots niet meer.

Drievoudig wereldkampioen Senna komt tijdens de derde Grand Prix van het seizoen om het leven, als hij rechtdoor schiet in de Tamburello-bocht. Met 200 kilometer per uur knalt hij in de muur. Een stang van de wielophanging is dwars door zijn helm gegaan. Dat Michael Schumacher de race in Italië uiteindelijk wint, is natuurlijk bijzaak. Een dag voor het verschrikkelijke ongeluk van Senna is Roland Ratzenberger al overleden in de kwalificatiesessie aan de gevolgen van een schedelbreuk na een crash. Weer een dag eerder is Senna’s landgenoot Rubens Barrichello aan de dood ontsnapt na een eveneens ongelofelijk harde klap. Die avond gaat Senna nog op bezoek bij een collega, die er met slechts een gebroken arm nog zeer goed vanaf komt.

1 mei 1994: Ayrton Senna laat het leven na een heftige crash op het circuit van Imola. De F1-wereld verliest zijn grootste icoon. Ⓒ REUTERS

Senna wordt gezien als een van de meest spectaculaire coureurs aller tijden. Ook door zijn uitstraling en charisma is hij mateloos populair. Zijn gevechten op de baan met Alain Prost zijn legendarisch. „Hij is zonder twijfel een van de beste coureurs aller tijden”, zegt Max Verstappen, een van de populairste coureurs van dit moment, over de man die hij zelf nooit in actie heeft kunnen zien. „De legendarische momenten ken ik uiteraard. Als hij niet was gestorven, denk ik dat hij nog wel meer kampioenschappen had behaald. Hij is een van de grootsten die natuurlijk veel te vroeg is heengegaan.”

"Max Verstappen: ’Hij kon er met minder materiaal alles uit halen’"

Verstappen (21) houdt er zelf niet zo van, maar de Limburger wordt geregeld vergeleken met Senna: coureurs die het maximale uit hun auto kunnen halen en in de regen van uitzonderlijke klasse zijn. Zeker na Verstappens sensationele inhaalrace in het kletsnatte Brazilië in 2016 is de vergelijking tussen de twee veelvuldig gemaakt.

„Maar uiteindelijk denk ik dat iedereen anders is. Aan Senna zie je gelijk dat hij iets speciaals had. Bijvoorbeeld in de eerste rondjes van een race, maar ook in de kwalificaties. Dat hij op het moment suprême echt kon excelleren ten opzichte van anderen. Hij kon er met minder materiaal alles uit halen.”

Biddend bij het graf van de Braziliaanse halfgod van de Formule 1: zo werd Senna vijf jaar geleden herdacht in Sao Paulo. Ⓒ REUTERS

Het bewuste weekeinde van 1994 heeft de Formule 1-wereld destijds wakker geschud. De dood van Senna zorgt voor een keur aan extra veiligheidsmaatregelen. De regels voor banden, helmen, uitloopzones en circuits zijn enorm verscherpt.

„Daar heeft mijn vader de jaren erna natuurlijk ook profijt van gehad”, weet Verstappen, wiens vader Jos tijdens het ongeval van Senna op het circuit fungeert als co-commentator. „Neem alleen die crash van hem op Spa-Francorchamps in 1996. Dat had veel erger kunnen aflopen.”